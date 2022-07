Covid | l' epidemia non frena | Rt a 1 | 34 | salgono incidenza e ricoveri

(Di venerdì 15 luglio 2022) Indice Rt in diminuzione, ma sempre sopra la soglia epidemica, mentre continuano a salire l'settimanale a livello nazionale e i, sia in area medica che nei reparti di terapia intensiva. Sono queste le principali novità...

...piazze cinesi dopo che il dato sul PIL della Cina ha mostrato una espansione contenuta nel secondo trimestre a causa delle restrizioni imposte dal governo di Pechino per frenare l'da- ...Lo spread oggi è schizzato di nuovo alle stelle, la borsa è calata, oltre a una cornice nota che passa dalla guerra in Ucraina alla ripresa dell'da. Tutte valutazioni peraltro ... Covid, news. Report Iss: Rt in diminuzione a 1,34. Incidenza sale a 1.158 su 100mila. LIVE Report Iss: cresce l'incidenza settimanale a 1.158 ogni 100mila abitanti. Nessuna regione a rischio basso, 8 a rischio alto ...I dati del nuovo monitoraggio covid dell’Istituto superiore di sanità (Iss) sulla situazione della pandemia covid nel nostro Paese: Otto Regioni ...