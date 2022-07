Calvizzano | Forza Italia incontra l’europarlamentare Adinolfi

Pubblicità

TERRANOSTRA | NEWS

... che ha portato alla fine dello scorso mese di gennaio alla costituzione del gruppo consiliare diItalia anche a. C'è stata sin da subito sintonia sulle varie questioni territoriali ...2 "Italia 1 MASSIMO PELLICCIA " Sindaco Comune di Casalnuovo 2 SALVATORE GUANGI " ...5 MARCO DEL PRETE " Sindaco di Frattamaggiore 6 LUCIANO BORRELLI " Consigliere Comune di7 ... Calvizzano, Pisani: "Per gli studenti del Marco Polo il progetto English for our future" Il sindaco Pirozzi: “quando ci si riunisce per degli obiettivi comuni si possono realizzare grandi cose” CALVIZZANO – E anche questo fine settimana si è concluso con due eventi di grande spessore. Pro ...