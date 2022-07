Cacciari: «Mattarella non ci manderà mai al voto. La sinistra è finita, uscirà fuori un nuovo partito» (Di venerdì 15 luglio 2022) Sergio Mattarella non scioglierà mai le Camera. Massimo Cacciari, intervistato da La Stampa, è convinto che il capo dello Stato “in queste condizioni non porterà l’Italia al voto”. Anche il filosofo si unisce al coro di chi ritiene che le elezioni anticipate siano un danno. È necessario un governo che eviti il rischio default e quello di disordini sociali. Cacciari: Mattarella non ci manderà mai a votare Draghi fa sul serio? O tornerà sui suoi passi? “Dice, e mi scuso per il francesismo, che si è rotto i coglioni? Può essere. Oppure può essere che voglia un chiarimento definitivo. Sarebbe il minimo sindacale. Ma allora lo dica. Dica che nel suo governo c’è un clima di sfiducia e di contraddizioni che non sono più tollerabili. Dica che così è impossibile affrontare la tormenta che ci ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 luglio 2022) Sergionon scioglierà mai le Camera. Massimo, intervistato da La Stampa, è convinto che il capo dello Stato “in queste condizioni non porterà l’Italia al”. Anche il filosofo si unisce al coro di chi ritiene che le elezioni anticipate siano un danno. È necessario un governo che eviti il rischio default e quello di disordini sociali.non cimai a votare Draghi fa sul serio? O tornerà sui suoi passi? “Dice, e mi scuso per il francesismo, che si è rotto i coglioni? Può essere. Oppure può essere che voglia un chiarimento definitivo. Sarebbe il minimo sindacale. Ma allora lo dica. Dica che nel suo governo c’è un clima di sfiducia e di contraddizioni che non sono più tollerabili. Dica che così è impossibile affrontare la tormenta che ci ...

Pubblicità

LaStampa : Cacciari: “Governo europeista o l’Italia va in default, Mattarella non ci manderà mai al voto” - alessandro1846 : RT @SecolodItalia1: Cacciari: «Mattarella non ci manderà mai al voto. La sinistra è finita, uscirà fuori un nuovo partito» - SecolodItalia1 : Cacciari: «Mattarella non ci manderà mai al voto. La sinistra è finita, uscirà fuori un nuovo partito» - serenel14278447 : Cacciari: “Governo europeista o l’Italia va in default, Mattarella non ci manderà mai al voto” Speriamo… - g_perazzoli : RT @LaStampa: Cacciari: “Governo europeista o l’Italia va in default, Mattarella non ci manderà mai al voto” -