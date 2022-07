Borsa: Milano apre in rialzo, +0,11% (Di venerdì 15 luglio 2022) Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,11% a 20.581 punti. . 15 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) Apertura inper Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,11% a 20.581 punti. . 15 luglio 2022

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Piazza Affari supera la boa di metà giornata in peggioramento: in un clima già pesante su tutte le Borse europee, r… - Agenzia_Ansa : La Borsa di Milano affonda con la crisi politica che ha portato il premier Mario Draghi a salire al Quirinale. Il F… - rtl1025 : ? La crisi politica manda al tappeto la #Borsa di #Milano anche in termine di capitalizzazione. Il #FtseMib che ha… - MKT_INS : Apertura #Borsa: A Piazza Affari il #FtseMib cede lo 0,3% in area 20.500 punti. In frazionale rialzo il #Dax di Fra… - fisco24_info : Borsa: Milano apre in rialzo, +0,11%: Indice Ftse Mib a quota 20.581 punti -