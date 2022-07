Bimbo morto a Sharm, i genitori saranno sentiti dai pm. Per il padre “infezione urinaria” (Di venerdì 15 luglio 2022) Le indagini proseguono e a questo punto sono fondamentali gli esiti dell’autopsia e i risultati degli esami eseguiti in ospedale. Potrebbero essere sentiti dalla Procura nei prossimi giorni Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile, i genitori del piccolo Andrea, morto a Sharm el Sheikh il 2 luglio. La Procura di Palermo, che indaga sul decesso, vuole ricostruire gli spostamenti della coppia per capire se a uccidere il piccolo sia stata una intossicazione da cibo, come sostenuto dai medici egiziani, o una intossicazione da contatto o ambientale. Il dubbio nasce dal fatto che nessun altro nel resort in cui alloggiava la coppia è stato male e dalla diagnosi fatta al padre a Palermo. Mirabile, che pure ha avuto sintomi gravi ed è finito in Rianimazione, avrebbe avuto un’infezione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Le indagini proseguono e a questo punto sono fondamentali gli esiti dell’autopsia e i risultati degli esami eseguiti in ospedale. Potrebbero esseredalla Procura nei prossimi giorni Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile, idel piccolo Andrea,el Sheikh il 2 luglio. La Procura di Palermo, che indaga sul decesso, vuole ricostruire gli spostamenti della coppia per capire se a uccidere il piccolo sia stata una intossicazione da cibo, come sostenuto dai medici egiziani, o una intossicazione da contatto o ambientale. Il dubbio nasce dal fatto che nessun altro nel resort in cui alloggiava la coppia è stato male e dalla diagnosi fatta ala Palermo. Mirabile, che pure ha avuto sintomi gravi ed è finito in Rianimazione, avrebbe avuto un’...

Pubblicità

SkyTG24 : Bimbo di Lampedusa morto in ospedale a Taormina, aperta inchiesta per omicidio colposo - Corriere : Bimbo morto a Sharm, la Procura sentirà i genitori: «Dubbi sull'intossicazione alimentare» - ivomez : RT @neXtquotidiano: Tutti i dubbi della Procura sull’intossicazione alimentare che ha ucciso il piccolo #AndreaMirabile - ilriformista : Domani i funerali del piccolo di 6 anni morto in vacanza. Il padre, rimpatriato in gravi condizioni, dimesso oggi.… - telodogratis : Bimbo morto a Sharm, la procura sentirà i due genitori, dubbi sull’intossicazione -