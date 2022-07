Ad Amalfi un bando per ricercare ispettori ambientali (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAmalfi (Sa) – Prevenzione, vigilanza, informazione ed educazione dei cittadini in materia di corretto conferimento dei rifiuti. E’ questo il compito che avranno gli ispettori ambientali che l’Amministrazione Comunale di Amalfi, guidata dal sindaco Daniele Milano, si appresta a incaricare per avviare un’incisiva azione di controllo e di tutela dell’ambiente su tutto il territorio comunale. Per intercettare le figure necessarie a garantire ordine, pulizia e decoro, il settore Ambiente del Comune ha prodotto un avviso di manifestazione di interesse rivolto a singoli soggetti abilitati all’esercizio delle funzioni di Ispettore Ambientale ma anche a quelle associazioni di volontariato che abbiano al proprio interno associati abilitati all’esercizio della funzione richiesta. “Si tratta di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Prevenzione, vigilanza, informazione ed educazione dei cittadini in materia di corretto conferimento dei rifiuti. E’ questo il compito che avranno gliche l’Amministrazione Comunale di, guidata dal sindaco Daniele Milano, si appresta a incaricare per avviare un’incisiva azione di controllo e di tutela dell’ambiente su tutto il territorio comunale. Per intercettare le figure necessarie a garantire ordine, pulizia e decoro, il settore Ambiente del Comune ha prodotto un avviso di manifestazione di interesse rivolto a singoli soggetti abilitati all’esercizio delle funzioni di Ispettore Ambientale ma anche a quelle associazioni di volontariato che abbiano al proprio interno associati abilitati all’esercizio della funzione richiesta. “Si tratta di ...

