Traffico Roma del 14-07-2022 ore 07:30 (Di giovedì 14 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Eventualmente questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità del Traffico ci sono disagi Questa mattina sulla Cassia bis Veientana un incidente provoca incolonnamenti tra le rughe Cesano in direzione di Viterbo proseguendo verso Viterbo altro incidente incolonnamenti tra Campagnano e Vallelunga Traffico Nomentana Roma su tutte le principali arterie code sul Raccordo Anulare carreggiata interna dal bivio con la Roma Napoli fino all'uscita Ardeatina in carreggiata esterna incolonnamenti tra la Prenestina il bivio con la Roma L'Aquila sul tratto Urbano della Mara quella code da Tor Cervara alla tangenziale est sulla Roma Fiumicino code tra Parco de' Medici è ...

il_cappellini : Sto guidando in centro a Roma, c'è così traffico che sto dando nuovo senso allo slogan elettorale 'La città dei 15… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Pontina ?????? Code tra Tor De' Cenci e Raccordo Anulare > Centro città #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 07:41 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Salaria ?????? Code tra Fidene e Aeroporto Urbe >Tangenziale Est #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??#Roma - Viale Palmiro Togliatti ?STRADA RIAPERTA al traffico tra Via Casilina e Via Santi Romano > Tuscolana ?… -