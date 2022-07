SKY CANCELLA ITALIA’S GOT TALENT: COSTA TROPPO, POCHI ASCOLTI E NON RENDE (Di giovedì 14 luglio 2022) TROPPO costoso e poco redditizio. Sky dice addio a ITALIA’S got TALENT e si concentra su X Factor. Gli ASCOLTI sono calati di anno in anno, i costi di produzione non hanno seguito lo stesso trend e il format risulta economicamente non più appetibile per i numeri che fa. Si era parlato di chiusura anche per X Factor che invece verrà rivoluzionato con la nuova giuria capitanata da Ambra e Fedez che ha chiamato al suo fianco i pupilli Dargen D’Amico e Rkomi, oltre a Francesca Michielin in conduzione. Per ITALIA’S got TALENT niente prova d’appello. L’edizione più vista di IGT rimane quella in onda su Canale 5 nel 2013 con una media di 7.196.000 telespettatori con il 30,42% di share. La prima edizione targata Sky appassionò 1.872.000 telespettatori con il 6,58% nel 2016, scesi quest’anno ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 14 luglio 2022)costoso e poco redditizio. Sky dice addio agote si concentra su X Factor. Glisono calati di anno in anno, i costi di produzione non hanno seguito lo stesso trend e il format risulta economicamente non più appetibile per i numeri che fa. Si era parlato di chiusura anche per X Factor che invece verrà rivoluzionato con la nuova giuria capitanata da Ambra e Fedez che ha chiamato al suo fianco i pupilli Dargen D’Amico e Rkomi, oltre a Francesca Michielin in conduzione. Pergotniente prova d’appello. L’edizione più vista di IGT rimane quella in onda su Canale 5 nel 2013 con una media di 7.196.000 telespettatori con il 30,42% di share. La prima edizione targata Sky appassionò 1.872.000 telespettatori con il 6,58% nel 2016, scesi quest’anno ...

