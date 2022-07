Real Madrid, testa già al futuro: pronto assalto a Bellingham nel 2023 (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Real Madrid sembra avere le idee molto chiare, forse anche troppo. Nonostante non sia ancora termina la sessione estiva di calciomercato, i blancos sono già proiettati al 2023. Come riporta ‘Marca‘, il club di Florentino Perez avrebbe infatti individuato come profilo ideale quello di Jude Bellingham. Il classe 2003 in forza al Borussia Dortmund ha fatto molto bene nelle ultime stagioni ed è già corteggiato da numerosi club. Uno di questi è il Real Madrid, che di recente ha dimostrato di voler puntare sui giovani (con gli acquisti di Camavinga e Tchouameni su tutti) e sembra essere intenzionati a proseguire su questa linea. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilsembra avere le idee molto chiare, forse anche troppo. Nonostante non sia ancora termina la sessione estiva di calciomercato, i blancos sono già proiettati al. Come riporta ‘Marca‘, il club di Florentino Perez avrebbe infatti individuato come profilo ideale quello di Jude. Il classe 2003 in forza al Borussia Dortmund ha fatto molto bene nelle ultime stagioni ed è già corteggiato da numerosi club. Uno di questi è il, che di recente ha dimostrato di voler puntare sui giovani (con gli acquisti di Camavinga e Tchouameni su tutti) e sembra essere intenzionati a proseguire su questa linea. SportFace.

