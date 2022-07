PSG | Herrera parla chiaro | «Felice qui La Champions per noi non è un obbligo»

(Di giovedì 14 luglio 2022) Ander, centrocampista del PSG,della sua situazione all’interno del club parigino: le dichiarazioni Ai microfoni di Cadena COPE hato Ander, centrocampista del PSG. LE PAROLE – «Sappiamo che alla stampa piace moltore del PSG e so come funziona. Ad ogni finestra di mercato esce il mio nome ma non cambia nulla. Sonoa Parigi e l’idea è di restare qui. I miei amici mi raccontano quello che sta succedendo sui media e leggo molte cose che alla fine non accadono. Capisco che non ci sono notizie tutti i giorni, quindi la stampa deve fare supposizioni. L’obiettivo principale per noi è continuare a dominare il campionato francese. E logicamente il sogno è la, ma non sarebbe giusto farne un ...

Pubblicità

sportli26181512 : Psg, Herrera: 'Felice a Parigi, voglio restare qui. Il sogno resta la Champions': Il centrocampista del Psg, Ander… - cosimobilbalo : @duncanismo_ @OminoViola Quest'estate aveva detto che per 65-70 l'avrebbe venduto, tipo non capisco il psg che ne s… - juvegreek : Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum , Eric Junior Dina Ebimbe, Rafinha… - cirko75 : RT @MarcoBaldinesi: Lista centrocampisti partenti PSG: M (6): Ebimbe, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Ander Herrera e Wij… - MarcoBaldinesi : Lista centrocampisti partenti PSG: M (6): Ebimbe, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Ander Herrera e… -

Calciomercato.com

Commenta per primo Il centrocampista del, Ander, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Cadena Cope : 'Sappiamo che alla stampa piace molto parlare dele so come funziona. Ad ogni finestra di mercato esce il mio nome ma non ...Questi si aggiungo a Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander, Georginio Wijnaldum, Eric Junior Dina Ebimbe, Idrissa Gueye e Abdou Diallo., quanti esuberi: non partono in dieci Una strage ... Psg, Herrera: 'Felice a Parigi, voglio restare qui. Il sogno resta la Champions' Il Paris Saint-Germain ha voltato pagina. Galtier e Campos stanno disegnando la rosa che vorrebbero per la stagione 2022-2023 e potrebbero esserci ...Non solo Mauro Icardi non è stato convocato dal PSG per la tournèe estiva in Giappone; questo l'elenco completo dei giocatori esclusi da Galtier e che, molto probabilmente, ...