Palermo, Accardi: “Brunori? Arriva domani, non vediamo l’ora di riaverlo in squadra” (Di giovedì 14 luglio 2022) Il difensore del Palermo, Andrea Accardi, nel corso della conferenza stampa odierna direttamente dal ritiro rosanero, ha anticipato il ritorno in Sicilia dell’attaccante Matteo Brunori: “Ci siamo sentiti da poco e mi ha scritto ‘ci vediamo domani’. Lo aspettiamo a braccia aperte. È un ragazzo eccezionale e ha dimostrato quello che sa fare. Non vediamo l’ora di rivederlo in squadra. Non mi aspettavo che in tre anni potessimo bruciare le tappe e tornare in B, la cosa più bella è stata vedere riaccendersi l’entusiasmo in una città che si era spenta, non vedevo questo entusiasmo dal 2003/2004 quando il Palermo è tornato in A dopo tanti anni”. Accardi pensa che la squadra possa già lottare per ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Il difensore del, Andrea, nel corso della conferenza stampa odierna direttamente dal ritiro rosanero, ha anticipato il ritorno in Sicilia dell’attaccante Matteo: “Ci siamo sentiti da poco e mi ha scritto ‘ci’. Lo aspettiamo a braccia aperte. È un ragazzo eccezionale e ha dimostrato quello che sa fare. Nondi rivederlo in. Non mi aspettavo che in tre anni potessimo bruciare le tappe e tornare in B, la cosa più bella è stata vedere riaccendersi l’entusiasmo in una città che si era spenta, non vedevo questo entusiasmo dal 2003/2004 quando ilè tornato in A dopo tanti anni”.pensa che lapossa già lottare per ...

Pubblicità

sportface2016 : #SerieB | #Palermo, #Accardi: '#Brunori? Arriva domani, non vediamo l'ora di riaverlo in squadra' - susydigennaro : RT @napolimagazine: PALERMO - Accardi: 'Scalata in B dura, ma ora non fermiamoci' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PALERMO - Accardi: 'Scalata in B dura, ma ora non fermiamoci' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PALERMO - Accardi: 'Scalata in B dura, ma ora non fermiamoci' - apetrazzuolo : PALERMO - Accardi: 'Scalata in B dura, ma ora non fermiamoci' -