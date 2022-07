Oroscopo giornaliero | 14 luglio 2022

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 14 luglio 2022) La luna incontra il pianeta potere Plutone in Capricorno alle 00:17, suscitando intense emozioni. Il cambiamento potrebbe sembrare difficile in questo momento, anche se potrebbe essere particolarmente gratificante! Venere in Gemelli quadra con Nettuno in Pesci alle 01:24 del mattino, il che può farci sentire particolarmente sensibili. Potremmo sentirci delusi se le cose non sono