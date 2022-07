Marracash | la canzone dedicata a Elodie in prima fila al concerto

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 14 luglio 2022) Il rapper, fresco di Targa Tenco, ha intonato anche Crazy Love durante lo show a Torino. È il brano che sembrava mettere un punto al rapporto con la collega, che in realtà non è mai finito: «è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all'altezza»