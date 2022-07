"La follia del braccialetto" Positivi al Covid, Bassetti esplode sulla restrizione (Di giovedì 14 luglio 2022) "Addirittura qualche consulente di un ministro vorrebbe applicare la filosofia di Hong Kong. Sapete cosa hanno fatto?" L'infettivologo Marco Bassetti in una diretta Instagram commenta il provvedimento adottato nel sudest della Cina contro la diffusione del virus. "A Hong Kong hanno messo un braccialetto ai Positivi come ai carcerati: se esci di casa inizia a lampeggiare e avverte la polizia. Pensate un po' cosa vorrebbe qualcuno in Italia. È una follia" tuona Bassetti. Sulle misure da adottare contro il Covid si è creato uno scontro tra lo Stato e cittadini sbagliato. "È giusto rimanere a casa se si è Positivi sintomatici ma senza sintomi si dovrebbe poter uscire con la mascherina. Non si deve creare una contrapposizione tra lo Stato e i cittadini. Evitiamo di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) "Addirittura qualche consulente di un ministro vorrebbe applicare la filosofia di Hong Kong. Sapete cosa hanno fatto?" L'infettivologo Marcoin una diretta Instagram commenta il provvedimento adottato nel sudest della Cina contro la diffusione del virus. "A Hong Kong hanno messo unaicome ai carcerati: se esci di casa inizia a lampeggiare e avverte la polizia. Pensate un po' cosa vorrebbe qualcuno in Italia. È una" tuona. Sulle misure da adottare contro ilsi è creato uno scontro tra lo Stato e cittadini sbagliato. "È giusto rimanere a casa se si èsintomatici ma senza sintomi si dovrebbe poter uscire con la mascherina. Non si deve creare una contrapposizione tra lo Stato e i cittadini. Evitiamo di ...

