Ilary Blasi, è Antonino Spinalbese (l'ex di Belen) l'uomo misterioso dei messaggi piccanti? (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti si è aperta una caccia all'uomo. Mentre la showgirl e presentatrice è fuggita dai rumors e dal gossip in Africa, in Italia si lavora per individuare l'uomo con il quale Ilary avrebbe voltato pagina dopo la «parentesi» dei 17 anni di matrimonio con la bandiera giallorossa. E l'indiscrezione uscita nelle ultime ore ha davvero dell'incredibile. l'uomo misterioso potrebbe essere un ex di Belen Rodriguez: Antonino Spinalbese. Dopo la notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, rumors insistenti hanno accostato Luca Marinelli al nome di Ilary Blasi.

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - pizzagirrll : RT @alessita_1994: Su Totti ci sono prove e foto che ha un'altra,su di Ilary Blasi non c'è nulla,ma la fanno passare per un mignottone di p… - pirata_21 : Dispiace per Eugenio #Scalfari perché ci siamo persi le 10 domande a #Totti sulle corna a Ilary Blasi. -