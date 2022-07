Il salasso dell'estate: tra benzina e biglietti aerei per partire tocca indebitarsi (Di giovedì 14 luglio 2022) Non solo il caos voli, ma anche il caro prezzi. È un'estate complicata per i turisti, alle prese con i rincari del settore dei trasporti. È la conclusione di un'indagine di Altroconsumo secondo cui rispetto al periodo precedente alla pandemia e alla crisi generata dal conflitto in Ucraina, i costi continuano ad aumentare in maniera esponenziale: raddoppiano i prezzi dei voli e dei traghetti, mentre diminuiscono sorprendentemente i costi dei treni. Anche chi sceglie di percorrere lunghi tragitti in auto per raggiungere le località balneari italiane, sarà costretto a fare i conti con l'aumento, nonché la differenza, di prezzi tra benzina e gasolio. A questo proposito, Altroconsumo da mesi si impegna a monitorare le variabilità dei costi del carburante, ritenendo sia necessario un azzeramento temporaneo dell'Iva, attraverso una petizione. ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Non solo il caos voli, ma anche il caro prezzi. È un'complicata per i turisti, alle prese con i rincari del settore dei trasporti. È la conclusione di un'indagine di Altroconsumo secondo cui rispetto al periodo precedente alla pandemia e alla crisi generata dal conflitto in Ucraina, i costi continuano ad aumentare in maniera esponenziale: raddoppiano i prezzi dei voli e dei traghetti, mentre diminuiscono sorprendentemente i costi dei treni. Anche chi sceglie di percorrere lunghi tragitti in auto per raggiungere le località balneari italiane, sarà costretto a fare i conti con l'aumento, nonché la differenza, di prezzi trae gasolio. A questo proposito, Altroconsumo da mesi si impegna a monitorare le variabilità dei costi del carburante, ritenendo sia necessario un azzeramento temporaneo'Iva, attraverso una petizione. ...

