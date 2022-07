Governo | Misiani Pd | ' se condizioni per andare avanti va chiarito in Parlamento' **

(Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Serve un governo nel pieno delle sue funzioni e il Pd lavora per la continuità". Così Antonio, responsabile Economia della segreteria di Enrico Letta, in aula al Senato. Ma ora occorre "mettere in chiaro dalse le" con cui è nato il governo Draghi "ci sono ancora o sono venute meno. Va fatta chiarezza, senza infingimenti. E' un dovere di trasparenza di fronte a italiani".

