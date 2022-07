Fs | un green bond destinazione Alta Velocità

(Di giovedì 14 luglio 2022) Unper l’. Ferrovie ha collocato in private placement un nuovointeramente sottoscritto dalla Banca europea per gli investimenti (Bei), per un ammontare di 200 milioni di euro a tasso variabile e una durata pari a 17 anni. La sottoscrizione, hanno spiegato da Piazza della Croce Rossa, rappresenta la seconda tranche dell’ammontare di 550 milioni di euro, approvato dalla stessa Bei nel 2021 e destinato ai nuovi acquisti di Trenitalia per convogli ad, a valere del propriopurchase programme e segue l’emissione di 350 milioni di euro, sottoscritta nel mese di dicembre scorso e che fu il primo corporatemai acquistato. Più nel dettaglio, le ...

