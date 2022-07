Françoise Hardy | chi era il marito Jacques Dutronc | “Mi cambiò la vita”

(Di giovedì 14 luglio 2022)è nata nel 1944 a Parigi e lo stile innato delle donne di questa meravigliosa città è parte integrante del suo dna. Il suo debutto nel mondo della musica è precoce. A 18 anni calca già i palchi dei locali francesi con la sua amata chitarra acustica. Regala al pubblico canzoni e melodie da lei scritte che parlano di adolescenza e tormenti amorosi. Il pezzo con cui diventa subito famosa è Tous les garçons e les filles, malinconica e romantica ballata che fa il giro del mondo. È il fotografo Jean-Marie Périer, con cui ha una relazione, che la trasforma dalla tipica ragazza della porta accanto nell’interprete perfetta per incarnare lo spirito yé-yé della fine degli Anni 60. La sua immagine cambia in modo radicale assieme alla sua musica. Comincia a collaborare con Serge Gainsbourg e Patrick Modiano. Così le camicette romantiche e i ...

Claude_Scarpa : RT @Claude_Scarpa: < Classifica dei Dischi più venduti l'8 Dicembre 1963 > 1) ADRANO CELENTANO 'Sabato triste' 2) FRANCOISE HARDY 'L'età de… - gabrielevalmont : @lbianchetti @MarikaSurace @marcellocorbo Mettendo poi un disco di Françoise Hardy guardando malinconico dai vetri - Claude_Scarpa : < Classifica dei Dischi più venduti l'8 Dicembre 1963 > 1) ADRANO CELENTANO 'Sabato triste' 2) FRANCOISE HARDY 'L'e… -

AMICA - La rivista moda donna

... cantante, poeta, pittore e autore di testi, che già vanta collaborazioni con Giorgio Gaber, Dalida,. "Considero il mio incontro con Herbert come fondamentale per la mia carriera - ha ...La colonna sonora include anche altri pezzi noti come Le premier bonheur du jour dio classici come un Notturno di Chopin. C'è una scena molto bella dove la musica ha il ruolo di ... Perché Françoise Hardy è l’emblema dello stile francese