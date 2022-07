Francesca Michielin | «Non ho la minima ansia per X Factor | non sarò una conduttrice super partes»

(Di giovedì 14 luglio 2022) X2022 L’Effetto Terra ha portato bene a, che nella prossima stagione condurrà su Sky un programma di ben altro impatto, X, lo stesso nel quale nel 2011 trionfò dando inizio alla sua carriera. Un cerchio che si chiude, o che si riapre, e del quale la cantante è entusiasta, come ha avuto modo di dimostrare ieri durante la presentazione dei Palinsesti Sky 2022/2023, che è iniziata proprio con una sua esibizione al pianoforte. A volerla al timone della sedicesima edizione del talent show è stata Antonella D’Errico, Vice Presidente dell’Area Programming di Sky, che ha speso per laparole di stima a apprezzamento: “La voglia era quella di rivoluzionare Xtenendolo legato alle sue origini. ......

... al tavolo dei giudici Fedez , Rkomi , Ambra Angiolini e Dargen D'Amico , mentre la conduzione è stata affidata per la prima volta ad una donna,. E chi meglio di lei, che ha ...Pubblicato il 14 Luglio, 2022 La scelta dicome nuova conduttrice di X Factor è stata resa nota durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti di Sky , canale nel quale il programma andrà in onda a partire dal ...Serena Rossi, Francesca Michielin, Luca Barbareschi, Valeria Golino hanno preso parte alla presentazione dei nuovi palinsesti Sky. Ecco le immagini.Sky ha presentato i palinsesti per la nuova stagione: confermati X Factor e Masterchef, stop a Italia's Got Talent, nuovo progetto per Victoria Cabello ...