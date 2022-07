Firenze | il giallo del cadavere riaffiorato dall' Arno

Pubblicità

DamatoRicardo : RT @montgisard: L''idioziologia' rossa non risparmia neanche i bimbi. #gender - AndreaJeppe : Antonio Meucci della familia nobiliare Meucci. Nobile casata dai colori celeste e giallo con ornamenti di armature… - laltra_opinione : 1/2 #Toscana, un grembiule per combattere gli stereotipi di genere: dal prossimo anno i bimbi della scuola materna… - redbus2012 : RT @PFiamingo: ADESSO AVETE ROTTO I COGLIONI... Nel Pistoiese, all'asilo col grembiule giallo contro gli stereotipi di genere - PFiamingo : ADESSO AVETE ROTTO I COGLIONI... Nel Pistoiese, all'asilo col grembiule giallo contro gli stereotipi di genere… -

Il cadavere di un uomo è riaffiorato dalle acque dell'Arno intorno alle 23 di mercoledì. A dare l'allarme un passante che si trovava all'altezza di Ponte San Nicolò, in pieno centro storico di. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i Carabinieri. Il nucleo sommozzatori si è immerso per recuperare il corpo, al momento rimasto senza identità: non sono stati trovati documenti. ......scooter gialli saranno sostituiti ed integrati con una nuova gamma 100% elettrica di colore... Milano, Torino,e Verona). Dal 2021 collabora con Go Sharing per una totale conversione ...Il cadavere di un uomo è riaffiorato dalle acque dell'Arno intorno alle 23 di mercoledì. A dare l'allarme un passante che si trovava all'altezza di Ponte San ...Rinvenuto un cadavere in Arno. E' successo nella tarda serata di oggi, mercoledì 13 luglio 2022. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale e il nucleo sommozzatori, sono intervenuti nel ...