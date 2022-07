Filippo Bisciglia, lutto improvviso per la sua ex: il dramma (Di giovedì 14 luglio 2022) Una gravissima notizia scuote Filippo Bisciglia: scomparsa la mamma dell’ex fidanzata Simona Un dramma improvviso scuote Filippo Bisciglia. Nelle scorse ore è infatti scomparsa la mamma dell‘ex fidanzata Simona Salvemini. La ex concorrente del Grande Fratello 6 ha dato la notizia sui social, esternando tutto il suo dolore per l’improvvisa perdita. La 45enne non è entrata più di tanto nello specifico spiegando il fatto sui social, ma dalle sue parole si coglie che il genitore non avesse problemi particolari dal punto di vista salutare. Così Simona ha dato l’addio alla mamma con un post su Instagram: Mammina mia, te ne sei andata improvvisamente, una donna amata da tutti per la sua bontà e per il suo animo buono. Mi hai lasciato un vuoto incolmabile. Mi farò forza per te che volevi ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 14 luglio 2022) Una gravissima notizia scuote: scomparsa la mamma dell’ex fidanzata Simona Unscuote. Nelle scorse ore è infatti scomparsa la mamma dell‘ex fidanzata Simona Salvemini. La ex concorrente del Grande Fratello 6 ha dato la notizia sui social, esternando tutto il suo dolore per l’improvvisa perdita. La 45enne non è entrata più di tanto nello specifico spiegando il fatto sui social, ma dalle sue parole si coglie che il genitore non avesse problemi particolari dal punto di vista salutare. Così Simona ha dato l’addio alla mamma con un post su Instagram: Mammina mia, te ne sei andata improvvisamente, una donna amata da tutti per la sua bontà e per il suo animo buono. Mi hai lasciato un vuoto incolmabile. Mi farò forza per te che volevi ...

