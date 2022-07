Ex badante assassino non si accorge del tesoro nascosto in casa (Di giovedì 14 luglio 2022) L’ex badante della 91enne morta a Salerno ha confessato di averla uccisa e di aver ferito la sorella dell’anziana mentre stava tentando di rubare qualche migliaio di euro Leggi su ilgiornale (Di giovedì 14 luglio 2022) L’exdella 91enne morta a Salerno ha confessato di averla uccisa e di aver ferito la sorella dell’anziana mentre stava tentando di rubare qualche migliaio di euro

