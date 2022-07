È tempo di International Orobie Skyraid! (Di giovedì 14 luglio 2022) International Orobie Skyraid torna il 23 luglio sulle montagne dell’Alta Valle Seriana. Una gara impegnativa, sia come lunghezza sia come tecnicità. Non a caso scelta dalla Fisky come prova unica per l’assegnazione del titolo italiano maschile e femminile di Ultra Skymarathon. Novità di quest’anno Orobie Skyrace una vera e propria sky di 23 km! Per l’occasione SCOTT sarà presente in grande stile con il proprio Truck che sarà il cuore pulsante della manifestazione, con uno spazio espositivo e un’area welcome dedicata a tutti i tifosi ed atleti pronti ad affrontare i sentieri orobici. Dopo il successo dello scorso anno, Fly-Up non si accontenta e continua a sorprendere. All’iconica distanza da 58k se ne aggiunge una nuova, che ripercorre l’ultima parte della gara tra il rifugio Brunone e il rifugio Coca, per poi scendere verso il ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 14 luglio 2022)Skyraid torna il 23 luglio sulle montagne dell’Alta Valle Seriana. Una gara impegnativa, sia come lunghezza sia come tecnicità. Non a caso scelta dalla Fisky come prova unica per l’assegnazione del titolo italiano maschile e femminile di Ultra Skymarathon. Novità di quest’annoSkyrace una vera e propria sky di 23 km! Per l’occasione SCOTT sarà presente in grande stile con il proprio Truck che sarà il cuore pulsante della manifestazione, con uno spazio espositivo e un’area welcome dedicata a tutti i tifosi ed atleti pronti ad affrontare i sentieri orobici. Dopo il successo dello scorso anno, Fly-Up non si accontenta e continua a sorprendere. All’iconica distanza da 58k se ne aggiunge una nuova, che ripercorre l’ultima parte della gara tra il rifugio Brunone e il rifugio Coca, per poi scendere verso il ...

