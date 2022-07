Dybala-Napoli: arriva la conferma dalla radio ufficiale! (Di giovedì 14 luglio 2022) Ore calde in casa Napoli per quel che riguarda il calciomercato: diversi sono i movimenti in entrata ed in uscita. Con l’addio di Koulibaly, De Laurentiis è alla ricerca di piazzare un colpo per far infiammare di nuovo la piazza. A quanto pare, arrivano conferme direttamente da Valter De Maggio, sulle frequenze di radio Kiss Kiss Napoli, per quanto riguarda la trattativa Paulo Dybala. Il sogno dei tifosi azzurri non è impossibile: secondo quanto riportato dal giornalista, si tratta di una trattativa non semplice e che non si concretizzerà nel breve periodo, ma la società azzurra sta lavorando per chiudere l’affare. (Getty Images)Il Napoli si muove concretamente per Dybala L’interesse è concreto e non sono solamente delle voci di mercato. Ovviamente tra il ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 14 luglio 2022) Ore calde in casaper quel che riguarda il calciomercato: diversi sono i movimenti in entrata ed in uscita. Con l’addio di Koulibaly, De Laurentiis è alla ricerca di piazzare un colpo per far infiammare di nuovo la piazza. A quanto pare,no conferme direttamente da Valter De Maggio, sulle frequenze diKiss Kiss, per quanto riguarda la trattativa Paulo. Il sogno dei tifosi azzurri non è impossibile: secondo quanto riportato dal giornalista, si tratta di una trattativa non semplice e che non si concretizzerà nel breve periodo, ma la società azzurra sta lavorando per chiudere l’affare. (Getty Images)Ilsi muove concretamente perL’interesse è concreto e non sono solamente delle voci di mercato. Ovviamente tra il ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli e @OfficialASRoma pensano a #Dybala: il punto sulla situazione - mirkocalemme : Il #Napoli continua a spingere per #Dybala: ha fatto sapere ai suoi agenti che l'offerta si aggirerà sui 6M€ netti… - mirkocalemme : Per #Inter e #Roma l'ostacolo nella corsa a #Dybala sono le cessioni, per il #Napoli, a mio avviso, più che la ques… - SimiS36 : #Dybala accostato al #Napoli per me è molto peggio che a #Milano, ma non vedo tutti i post indignati dei tifosi juv… - FiloBarige993 : RT @AJGNewsOfficial: ?? Secondo quanto raccontato da @repubblica, il #Napoli è pronto a fiondarsi su Paulo #Dybala. Il ds Giuntoli ha pronta… -