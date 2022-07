Draghi si dimette, dalla Bbc al Ft L'annuncio fa subito il giro del mondo (Di giovedì 14 luglio 2022) La crisi politica italiana apre i siti esteri. FOTO Draghi si dimette, dalla <i>Bbc</i> al <i>Ft</i><br>L'annuncio fa subito il giro del mondo Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 14 luglio 2022) La crisi politica italiana apre i siti esteri. FOTOsiBbc al Ft

L'faildelSegui su affaritaliani.it

Pubblicità

ivanscalfarotto : Il M5S vuole la #crisidigoverno? Bene: glielo spieghiamo @TeresaBellanova, @elenabonetti e io come si fa: si lascia… - StefanoGuerrera : l’integrità di #Draghi che si dimette senza fare manfrine la dice lunga sull’occasione che stiamo perdendo. Mario D… - ilpost : +++ Draghi si dimette +++ La presidenza del Consiglio ha diffuso un comunicato annunciando le dimissioni di Draghi: - Yi_Benevolence : RT @gr_grim: Da quando si è insediato Draghi ad oggi, lo spread è più che raddoppiato. In un anno e mezzo nessuno ha detto una parola. Oggi… - cavalierebianc5 : RT @LaVeritaWeb: Il premier aveva dichiarato la non disponibilità al bis però il Quirinale gli impone di farsi sfiduciare dal Parlamento. L… -