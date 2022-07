Dispersione scolastica, ci sarà un team di docenti e tutor in ogni scuola per individuare i casi a rischio (Di giovedì 14 luglio 2022) All’interno di ciascuna scuola è prevista la costituzione di un team composto da docenti e tutor esperti per sostenere nell’individuazione delle studentesse e degli studenti a maggior rischio di abbandono e nella progettazione e nella gestione degli interventi. Si tratta di uno dei punti evidenziati dal Ministro Bianchi nella lettera che ha inviato ai presidi L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 luglio 2022) All’interno di ciascunaè prevista la costituzione di uncomposto daesperti per sostenere nell’individuazione delle studentesse e degli studenti a maggiordi abbandono e nella progettazione e nella gestione degli interventi. Si tratta di uno dei punti evidenziati dal Ministro Bianchi nella lettera che ha inviato ai presidi L'articolo .

