Dal Senato fiducia al Governo ma Draghi si dimette: "Venuto meno patto di fiducia". Meloni: "Al voto". Il Pd: "Ricucire" (Di giovedì 14 luglio 2022) L’Aula del Senato ha confermato la fiducia al Governo posta sul dl aiuti. I sì sono stati 172, i no 39, nessun astenuto. Il M5s non ha partecipato al voto risultando assente alla prima e alla seconda... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 14 luglio 2022) L’Aula delha confermato laalposta sul dl aiuti. I sì sono stati 172, i no 39, nessun astenuto. Il M5s non ha partecipato alrisultando assente alla prima e alla seconda...

