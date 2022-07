' Covid | ridurre la quarantena degli asintomatici | porta disastri economici e non serve a contenere il virus'

(Di giovedì 14 luglio 2022) Con l'ondata estiva di Omicron in corso, ha ancora senso laper i positivi al? Se lo cheide l'epidemiologo Donato Greco , consulente dell'Organizzazione mondiale della ...

Bollettinodi giovedì 14 luglio: oltre 107mila contagi e 105 morti Il virus Sars - Cov - 2 , afferma Greco, ormai 'circola ad una velocità incredibile'. E 'l'isolamento delle persone ......nella rappresentazione della realtà e i professionisti del settore sono essenziali peril ... Per Massimiliano Valerii, Direttore Generale del Censis: 'Con ilprima, con la guerra poi web e ... Covid, "ridurre quarantena asintomatici: è causa di disastri economici" ROMA (ITALPRESS) - E' stato presentato presso la Sala capitolare del Senato il secondo rapporto annuale Censis-Ital Communications sulla buona comunicazion ...(Adnkronos) – Sars-Cov-2 ormai “circola ad una velocità incredibile”. E’ “l’isolamento delle persone asintomatiche o con pochi sintomi non ha efficacia nel frenare la circolazione virale”. Per questo ...