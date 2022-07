Covid e sport: persi 1 milione e 700mila tesserati. Il problema è il calo fra i ragazzi (Di giovedì 14 luglio 2022) Il primo anno Covid è costato al sistema sportivo italiano organizzato - federazioni, discipline associate ed enti di promozione - 1.761.000 tesserati (da 14 milioni e 874mila a 13 milioni e 113mila) ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 14 luglio 2022) Il primo annoè costato al sistemaivo italiano organizzato - federazioni, discipline associate ed enti di promozione - 1.761.000(da 14 milioni e 874mila a 13 milioni e 113mila) ...

Pubblicità

NicolaPorro : ?? Follie #Covid. Ho ricevuto questa lettera e non potevo non pubblicarla: riguarda lo sport dei nostri ragazzi. 'Vi… - Gazzetta_it : Covid e sport: persi 1 milione e 700mila tesserati. Il problema è il calo fra i ragazzi - laZuck64 : RT @Coninews: Dal report “I Numeri dello Sport 2019-2020”, elaborato dal Centro Studi e Uffici Statistici del CONI, emerge che la pandemia… - Coninews : Dal report “I Numeri dello Sport 2019-2020”, elaborato dal Centro Studi e Uffici Statistici del CONI, emerge che la… - Mereditella : @Tony_Montana87 Non ha perso niente, anzi. -