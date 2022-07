Pubblicità

BiathlonAzzurro : Annunciati i convocati azzurri per i Mondiali Estivi di biathlon nella Chiemgau Arena di Ruhpolding, previsti dal 2… - FreddieTee : Quando salta il City Biathlon a Wiesbaden ma scopri che la nazionale andrà ai mondiali estivi #biathlon - neveitaliasport : RT @neveitalia: Vittozzi, Wierer, Giacomel e Bionaz: ci saranno ben quattro azzurri ai Mondiali estivi di biathlon #14Luglio - neveitalia : Vittozzi, Wierer, Giacomel e Bionaz: ci saranno ben quattro azzurri ai Mondiali estivi di biathlon #14Luglio… -

Biathlon, Mondiali estivi Ruhpolding 2022: al via Wierer, Vittozzi, Giacomel e Bionaz Il direttore tecnico della squadra italiana di biathlon Klaus Hoellrigl ha diramato le convocazioni per i Mondiali estivi di biathlon, che si svolgeranno a Ruhpolding (Germania) dal 25 al 28 agosto.Appuntamento a Ruhpolding dal 25 al 28 agosto, con le punte della nazionale pronte a giocarsi le medaglie che mancano in casa italiana da quasi 25 anni con Pallhuber.