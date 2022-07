“Avanti con Draghi | sarebbe uno tsunami senza” Il Centro si compatta sul premier

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 luglio 2022) Mariodeve andare. È questo il concetto espresso da Giovanni Toti, presidente della Liguria e di Italia al, e da Carlo Calenda, leader di Azione. I due esponenti di quello che in futuro può essere una federazione disnobbano lo strappo del Movimento 5 Stelle, che ha annunciato che non voterà la fiducia in Senato sul dl Aiuti, scatenando un uragano intorno al governo. “La linea di Azione è netta, si vadacon5S fino a fine legislatura. Di tutto abbiamo bisogno tranne che di correre alle elezioni in mezzo a una crisi che diventerebbe subito uno, per poi ritrovarci con l'ennesima maggioranza incapace di governare” il messaggio di Calenda su Twitter. "I Cinque Stelle si dimostrano un partito ...