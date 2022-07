Alla Triennale di Milano per la prima volta un padiglione Rom e Sinti: la presentazione con Stefano Boeri e il sottosegretario Della Vedova (Di giovedì 14 luglio 2022) Per la prima volta la Triennale di Milano ospita uno spazio espositivo che racconta la vita un popolo presente in Italia da oltre 600 anni, il popolo Rom e Sinti. Un popolo, come spiega il Movimento Kethane in un comunicato, ancora discriminato perché senza una legge che li riconosca come minoranza (unica delle 12 presenti). Gli oggetti di vita quotidiana contenuti nel padiglione rappresentano persone e lavori , che hanno definito e definiscono l’essere di un popolo. La presenza Alla Triennale vuole quindi celebrare modi di vita e aspettative per il futuro che si fondano sul riconoscimento specifico e la convivenza dignitosa che il movimento Kethane chiede da tempo affinché a Rom e Sinti venga riconosciuto lo status di minoranza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Per laladiospita uno spazio espositivo che racconta la vita un popolo presente in Italia da oltre 600 anni, il popolo Rom e. Un popolo, come spiega il Movimento Kethane in un comunicato, ancora discriminato perché senza una legge che li riconosca come minoranza (unica delle 12 presenti). Gli oggetti di vita quotidiana contenuti nelrappresentano persone e lavori , che hanno definito e definiscono l’essere di un popolo. La presenzavuole quindi celebrare modi di vita e aspettative per il futuro che si fondano sul riconoscimento specifico e la convivenza dignitosa che il movimento Kethane chiede da tempo affinché a Rom evenga riconosciuto lo status di minoranza ...

