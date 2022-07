Vi ricordate Il mio amico Arnold? Scopriamo che fine hanno fatto i protagonisti della sitcom “maledetta” (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Il mio amico Arnold” è stata una delle sitcom più popolari degli anni ottanta. Malgrado il suo successo, è passata alla storia come serie “maledetta”. Scopriamo cosa è successo agli attori protagonisti. Il titolo originale della serie è “Diff’rent Strokes”. Trasmessa negli Stati Uniti tra il 1978 ed il 1986, è arrivata in Italia negli anni ottanta conquistando subito gli spettatori. Il mio amico Arnold (fonte web)Inizialmente trasmessa con il titolo “Harlem contro Manhattan”, “Il mio amico Arnold” è diventata una delle serie più popolari degli anni ottanta entrando a far parte della cultura pop. Ma purtroppo viene ormai ricordata come sitcom ... Leggi su esclusiva (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Il mio” è stata una dellepiù popolari degli anni ottanta. Malgrado il suo successo, è passata alla storia come serie “”.cosa è successo agli attori. Il titolo originaleserie è “Diff’rent Strokes”. Trasmessa negli Stati Uniti tra il 1978 ed il 1986, è arrivata in Italia negli anni ottanta conquistando subito gli spettatori. Il mio(fonte web)Inizialmente trasmessa con il titolo “Harlem contro Manhattan”, “Il mio” è diventata una delle serie più popolari degli anni ottanta entrando a far partecultura pop. Ma purtroppo viene ormai ricordata come...

