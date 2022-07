VI dose, ecco il piano per le Regioni: sono 12 mln i cittadini destinatari dell’ulteriore richiamo (Di mercoledì 13 luglio 2022) E’ stato raccolto in un documento, già inviato sia alle Regioni che alle Province, il nuovo piano con le linee guida per la campagna vaccinale relativa alla quarta dose di vaccino contro Covid-19 (dunque seconda dose booster), rivolto agli over 60 ed a tutti i fragili in Italia. IV dose, il documento: “Si prevede un modello misto di somministrazioni, in cui gli hub vaccinali potrebbero essere previsti a livello provinciale” Nel documento, redatto dal generale Tommaso Petroni, a capo dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale, si legge che “La campagna vaccinale primaria, durante lo stato di emergenza, è stata incentrata sulla disponibilità di grandi hub vaccinali, con il coinvolgimento progressivo dei medici di medicina generale e delle farmacie. In considerazione del contesto attuale e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 luglio 2022) E’ stato raccolto in un documento, già inviato sia alleche alle Province, il nuovocon le linee guida per la campagna vaccinale relativa alla quartadi vaccino contro Covid-19 (dunque secondabooster), rivolto agli over 60 ed a tutti i fragili in Italia. IV, il documento: “Si prevede un modello misto di somministrazioni, in cui gli hub vaccinali potrebbero essere previsti a livello provinciale” Nel documento, redatto dal generale Tommaso Petroni, a capo dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale, si legge che “La campagna vaccinale primaria, durante lo stato di emergenza, è stata incentrata sulla disponibilità di grandi hub vaccinali, con il coinvolgimento progressivo dei medici di medicina generale e delle farmacie. In considerazione del contesto attuale e ...

