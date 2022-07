Un posto al sole, trama 14 luglio 2022: un duro colpo per Eugenio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ad Un posto al sole, non sembreranno finire i guai per Eugenio Nicotera, come svela la trama di giovedì 14 luglio 2022. Il magistrato sta vivendo un momento molto difficile e delicato legato sia alle questioni di lavoro sia a quelle personali, dopo aver scoperto che Viola ha appreso del ricatto a cui gli scagnozzi di Lello Valsano hanno sottoposto Raffaele e non ne ha parlato subito con lui. Tra i due coniugi è nata una violenta lite che li ha molto allontanati. La Bruni ha nuovamente fatto presente al marito che le pesa vivere in quel modo e lui non riesce a perdonare la mancanza di sincerità della moglie. Dal punto di vista professionale, Eugenio sta cercando di chiudere le indagini sul clan Argento e su Lello Valsano grazie alla testimonianza di ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ad Unal, non sembreranno finire i guai perNicotera, come svela ladi giovedì 14. Il magistrato sta vivendo un momento molto difficile e delicato legato sia alle questioni di lavoro sia a quelle personali, dopo aver scoperto che Viola ha appreso del ricatto a cui gli scagnozzi di Lello Valsano hanno sottoRaffaele e non ne ha parlato subito con lui. Tra i due coniugi è nata una violenta lite che li ha molto allontanati. La Bruni ha nuovamente fatto presente al marito che le pesa vivere in quel modo e lui non riesce a perdonare la mancanza di sincerità della moglie. Dal punto di vista professionale,sta cercando di chiudere le indagini sul clan Argento e su Lello Valsano grazie alla testimonianza di ...

