Ultim’ora, contatti avviati con l’ex Real Madrid: Marcelo in Serie A! (Di mercoledì 13 luglio 2022) Clamoroso, ma vero. Dopo aver concluso la sua fantastica avventura con il Real Madrid, adesso Marcelo è in cerca di un nuovo club e stando alle ultime indiscrezioni potrebbe finire in Serie A. In questi ultimi minuti, attraverso il suo account Twitter, Niccolò Schira ha riportato di un incredibile interesse da parte del Monza per Marcelo. Il presidente Berlusconi e l’ad Galliani, lo sappiamo, sognano in grande e proprio per questo vogliono piazzare ancora dei colpi da novanta. Marcelo Galliani Berlusconi Il club lombardo ha avviati dei primi contatti con l’entourage di Marcelo. Al momento, non c’è ancora nulla di concreto. Ma il Monza c’è e cercherà in tutti i modi di regalare il terzino sinistro brasiliano a mister ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 13 luglio 2022) Clamoroso, ma vero. Dopo aver concluso la sua fantastica avventura con il, adessoè in cerca di un nuovo club e stando alle ultime indiscrezioni potrebbe finire inA. In questi ultimi minuti, attraverso il suo account Twitter, Niccolò Schira ha riportato di un incredibile interesse da parte del Monza per. Il presidente Berlusconi e l’ad Galliani, lo sappiamo, sognano in grande e proprio per questo vogliono piazzare ancora dei colpi da novanta.Galliani Berlusconi Il club lombardo hadei primicon l’entourage di. Al momento, non c’è ancora nulla di concreto. Ma il Monza c’è e cercherà in tutti i modi di regalare il terzino sinistro brasiliano a mister ...

