Ultime Notizie Roma del 13-07-2022 ore 15 | 10

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione mercoledì 13 luglio al microfono Giuliano Ferrigno politica in apertura potrebbe avere le ore contate il governo draghi l’ipotesi dimissioni sembra a prendere sempre più quota a maggior ragione vedendo quanto accade nel consiglio nazionale del MoVimento 5 Stelle infatti c’è sta prevalendo la linea di non votare la fiducia sul DL aiuti domani è l’aula del Senato orientamento per ora sarebbe quello di uscire dall’aula al momento del voto per esprimere un dissenso una sorta di Aventino consapevoli del fatto che a Palazzo Madama astenersi equivale esprimere il voto contrario alla fiducia draghi nel frattempo prosegue con la sua tabella di marcia Oggi ha incontrato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi a Palazzo Chigi essere confermata l’astensione dei grillini il ...

Pubblicità

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Inter, Barcellona, Joao Pedro e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sem… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - xblunotte : RT @sole24ore: ?? Secondo l'Ambasciata russa negli Usa, gli americani vogliono prolungare il conflitto in Ucraina: - mummy53690440 : Inflazione Usa alle stelle, mai così alta dal 1981. Borse giù, Wall Street verso avvio pesante @sole24ore -

Il Sole 24 ORE

Tra i candidati in questecategorie c'è anche la docu - serie " McCartney 3, 2, 1 ", frutto ... Segui Rockol su Instagram per non perderti lepiù importanti! Approfondisci: Scheda artista ...Non ci sono solo le offerte "tradizionali" in occasione del Prime Day 2022 . Scadrà alle 23:59 di oggi, 13 Luglio 2022, una promozione di Amazon che permette di ottenere un buono sconto di 10 Euro, a ... Ucraina ultime notizie. Grano, Kuleba: no ad export senza garanzie sicurezza 1' di lettura Fano 13/07/2022 - Sono 3.194 i nuovi casi di positività al Covid19 registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, un decesso. Su 7.345 tamponi processati, i casi positivi diagnosticati ...Nell’occhio della critica un particolare dell’ultima foto condivisa con i followers dove si vede un dito della mano particolarmente deformato, proprio all’altezza della vita. Deformazione dovuta ...