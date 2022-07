Tutto Accade a San Siro: ecco come arrivare allo stadio stasera (Di mercoledì 13 luglio 2022) Manca ormai pochissimo per l’attesissimo evento “Tutto Accade a San Siro” con la meravigliosa cantante Alessandra Amoroso. Scopriamo, insieme, quali sono gli orari da tenere in considerazione e quali mezzi di trasporto prendere per raggiungere il famoso stadio. Tutto Accade a San Siro: ecco gli orari L’apertura dei cancelli per tutti i settori è fissata alle ore 17,30. La biglietteria per il ritiro dei biglietti in loco sarà disponibile allo sportello 19. L’orario di apertura è fissato alle ore 16. ecco come arrivarci Per il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro, la metro ATM sarà prolungata. Parliamo delle linee M1 rossa ed M5 lilla che collegano lo ... Leggi su zon (Di mercoledì 13 luglio 2022) Manca ormai pochissimo per l’attesissimo evento “a San” con la meravigliosa cantante Alessandra Amoroso. Scopriamo, insieme, quali sono gli orari da tenere in considerazione e quali mezzi di trasporto prendere per raggiungere il famosoa Sangli orari L’apertura dei cancelli per tutti i settori è fissata alle ore 17,30. La biglietteria per il ritiro dei biglietti in loco sarà disponibilesportello 19. L’orario di apertura è fissato alle ore 16.arrivarci Per il concerto di Alessandra Amoroso a San, la metro ATM sarà prolungata. Parliamo delle linee M1 rossa ed M5 lilla che collegano lo ...

