Taxi | continua la protesta | allo studio una riformulazione dell’art 10 sulla liberalizzazione I sindacati | “Va stralciato”

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Mentre prosegue ladei tassisti, riuniti a Roma in via del Corso e in sciopero nel resto d’Italia, prosegue l’esame in commissione Attività produttive della Camera del ddl concorrenza. Ma il nodo delladel settore, contenuto nell’articolo 10 e al centro della, non è ancora stato affrontato. Secondo quanto apprende l’Ansa da fonti parlamentari, si starebbe lavorando a unaicolo, in modo da trovare una sintesi tra le diverse sensibilità. Poco dopo le ore 15 un manifestante al microfono ha annunciato che i lavori della commissione sono stati sospesi: “Alle 15,30 ci sarà un incontro dei nostri rappresentanti sindacali e poi ancora un altro”. Le organizzazioni sindacali dei tassisti in una lettera aperta chiedono che “il ...

continua la protesta dei tassisti a Genova che oggi hanno dato vita ad una nuova assemblea in protesta al DDL 10 sulla Concorrenza emanato dal Governo. 'Ci scusiamo per il disagio, ma siamo impegnati ...Rampelli: stop alle pagliacciate, stralciare le norme. Più Europa: maggior concorrenza e prezzi più bassi come nelle città europee ...Roma, 13 lug. "Basta pagliacciate contro i tassisti, l'Italia non prenda ordini dalle multinazionali straniere e Draghi non si faccia condizionare da Uber come ...