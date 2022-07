Statuto M5s | il Tribunale di Napoli rigetta definitivamente il ricorso degli attivisti | Conte resta leader

Leggi su open.online

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Si conclude lasa giuridica sullodel Movimento 5 Stelle e laship di Giuseppe. Ildihato iliscritti al M5s, avanzato contro le votazioni sulle modifiche apportate alloe che hanno preceduto l’elezione dell’ex premier alla carica di presidente. Già a giugno i giudici si erano espressi a favore della legittimità della sua elezione a capo del Movimento, e ora si attendeva per oggi, 13 luglio, il pronunciamento definitivo. Lo scorso febbraio ilaveva sospeso in via preventiva le delibere in questione, congelando il ruolo dial vertice del M5s. Lo aveva fatto alla luce di ...