Sostituto Koulibaly | Acerbi al Napoli | rottura con la Lazio

Il Napoli cede Kalidou Koulibaly al Chelsea, il Sostituto può essere Francesco Acerbi, difensore delle Lazio. Piace anche Kim Min-jae. Il nome nuovo per la difesa del Napoli è quello di Acerbi m il difensore ha 34 anni ma è in rottura totale con gli ultras della Lazio che lo hanno accolto con insulti al primo allenamento della nuova stagione. Acerbi ha un contratto fino al 2025 con la la Lazio, ma Lotito potrebbe sacrificarlo perché oramai il rapporto con una frangia di tifosi è compromesso. L'ingaggio di Acerbi è di 2,5 milioni di euro a stagione, quindi rientrerebbe nei parametri del Napoli, mente il Torino ha abbandonato la pista proprio per la richiesta troppo ...

