Qualcosa è cambiato. O almeno così sembra. Per ora

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Nella giornata di martedì sono venute fuori in diversi ambienti comunque legati all’attività di governo, alcune indicazioni di come le parti sociali, alcune rinnovandosi, altre scadendo ancor più nella già innata mediocrità che le caratterizza fin dall’origine, si ostinano a comportarsi. Nello stesso tempo si è avuta conferma, semmai ce ne fosse stato ancora bisogno, che in qualsiasi attività una persona voglia cimentarsi, se non è preparata e non ha acquisito la necessaria esperienza, difficilmente farà strada. Fanno eccezione quelle assistite dalla fortuna o predilette dal caso, per chi crede nella loro influenza.ieri il premier Draghi ha dovuto assumere il ruolo del duro con il pugno di ferro in un guanto di velluto e ripetere il suo leit motiv con parole diverse indicanti gli stessi concetti, questa volta pesate con precisione ancora più accurata del solito. ...