Non aiuteremo nessuna delle due parti coinvolte nella guerra, dice il ministro degli Esteri iraniano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Hossein Amir Abdollahian, ministro degli Esteri di Teheran, è arrivato a Roma per una due giorni di colloqui tra la Farnesina e il Vaticano. I dossier in agenda sono: Ucraina, nucleare e Siria. Proprio mentre Vladimir Putin ha annunciato che la prossima settimana sarà a Teheran con il presidente turco Erdogan, in una missione che sembra una risposta al viaggio del presidente americano Joe Biden in Medio Oriente. «Abbiamo dichiarato sin dall’inizio le nostre posizioni contro la guerra in Ucraina», dice Hossein Amir Abdollahian in un’intervista a Repubblica. «Quando dico con chiarezza intendo che siamo contrari all’attacco militare della Russia in Ucraina. Sin dal principio abbiamo cercato di fermare la guerra e di fare avviare negoziati politici fra le parti. Io stesso ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Hossein Amir Abdollahian,di Teheran, è arrivato a Roma per una due giorni di colloqui tra la Farnesina e il Vaticano. I dossier in agenda sono: Ucraina, nucleare e Siria. Proprio mentre Vladimir Putin ha annunciato che la prossima settimana sarà a Teheran con il presidente turco Erdogan, in una missione che sembra una risposta al viaggio del presidente americano Joe Biden in Medio Oriente. «Abbiamo dichiarato sin dall’inizio le nostre posizioni contro lain Ucraina»,Hossein Amir Abdollahian in un’intervista a Repubblica. «Quando dico con chiarezza intendo che siamo contrari all’attacco militare della Russia in Ucraina. Sin dal principio abbiamo cercato di fermare lae di fare avviare negoziati politici fra le. Io stesso ...

