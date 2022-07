Napoli, 12enne sfregiata dall’ex: l’ha bloccata al collo e poi le ha squarciato la guancia (Di mercoledì 13 luglio 2022) l’ha bloccata al collo di spalle con il braccio sinistro per poi sfregiarla con un colpo di lama che le ha squarciato la guancia destra. E’ questa la sequenza dell’aggressione alla 12enne avvenuta la scorsa notte a Montesanto a Napoli. La ragazzina è stata sfigurata dall’ex fidanzato di appena 16 anni. Ieri i carabinieri sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 13 luglio 2022)aldi spalle con il braccio sinistro per poi sfregiarla con un colpo di lama che le haladestra. E’ questa la sequenza dell’aggressione allaavvenuta la scorsa notte a Montesanto a. La ragazzina è stata sfiguratafidanzato di appena 16 anni. Ieri i carabinieri sono L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

