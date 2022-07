Ms. Marvel, recensione del sesto e ultimo episodio: il potere di Khan (Di mercoledì 13 luglio 2022) La recensione del sesto e ultimo episodio di Ms. Marvel (1x06), che consacra Kamala Khan come uno dei volti della nuova generazione di eroi del franchise. È giunto il momento di salutare - per ora - Kamala Khan con questa recensione del sesto episodio di Ms. Marvel, finale che chiude la origin story della giovane supereroina del New Jersey e la prepara per il suo debutto cinematografico il prossimo anno, al fianco di Carol Danvers e Monica Rambeau. È stato un viaggio interessante, il suo, lungo questi sei episodi che hanno saputo ben sfruttare la struttura seriale e non ridursi, come capitato ad esempio con le avventure di Sam Wilson e Bucky Barnes, a qualcosa che desse l'impressione di un film ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ladeldi Ms.(1x06), che consacra Kamalacome uno dei volti della nuova generazione di eroi del franchise. È giunto il momento di salutare - per ora - Kamalacon questadeldi Ms., finale che chiude la origin story della giovane supereroina del New Jersey e la prepara per il suo debutto cinematografico il prossimo anno, al fianco di Carol Danvers e Monica Rambeau. È stato un viaggio interessante, il suo, lungo questi sei episodi che hanno saputo ben sfruttare la struttura seriale e non ridursi, come capitato ad esempio con le avventure di Sam Wilson e Bucky Barnes, a qualcosa che desse l'impressione di un film ...

Pubblicità

GabrieleSegape1 : Ho finito Ms Marvel, alias 'The Kissing Booth-La serie evento'. Credo che raggiunga tranquillamente Endgame e No W… - shotow_ : Mini recensione ms marvel in arrivo????? - Guess_we_should : Recensione no spoiler #MsMarvel Una delle poche serie che si è mantenuta costante nella qualità dal primo all'ulti… - badtasteit : #MsMarvel 1x06 “No Normal”: la recensione del season finale della serie - Heminguaddi : Recensione in 1 GIF di S1:E6 di ‘Ms. Marvel’: -