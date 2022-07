Meteo mercoledì: anticiclone africano in rinforzo, ma anche alcuni rovesci. Ecco dove (Di mercoledì 13 luglio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Dopo l’effimera pausa ‘azzorriana’ di questi giorni e il passaggio di un modesto impulso instabile, torna l’anticiclone africano sull’Italia. Un vasto e potente promontorio già esteso tra Francia e Penisola Iberica si espanderà infatti gradualmente verso di noi nei prossimi giorni, inglobando interamente lo Stivale entro venerdì. Inevitabilmente il caldo tornerà a farsi intenso a partire dai settori di Nordovest e progressivamente anche sul resto d’Italia, ma con i picchi maggiori al Nord e lungo il versante tirrenico (almeno in una prima fase). In particolare in Valpadana, Toscana, Umbria, Lazio e sul Foggiano si potranno nuovamente registrare picchi over 36-38°C. Sul fronte precipitazioni ci sarà davvero poco da dire: sole dominante e al più qualche ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 13 luglio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Dopo l’effimera pausa ‘azzorriana’ di questi giorni e il passaggio di un modesto impulso instabile, torna l’sull’Italia. Un vasto e potente promontorio già esteso tra Francia e Penisola Iberica si espanderà infatti gradualmente verso di noi nei prossimi giorni, inglobando interamente lo Stivale entro venerdì. Inevitabilmente il caldo tornerà a farsi intenso a partire dai settori di Norst e progressivamentesul resto d’Italia, ma con i picchi maggiori al Nord e lungo il versante tirrenico (almeno in una prima fase). In particolare in Valpadana, Toscana, Umbria, Lazio e sul Foggiano si potranno nuovamente registrare picchi over 36-38°C. Sul fronte precipitazioni ci sarà davvero poco da dire: sole dominante e al più qualche ...

