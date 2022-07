Malore per Pippo Franco: ricoverato per ictus. Il figlio Gabriele rassicura i suoi fan (Di mercoledì 13 luglio 2022) Pippo Franco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Immediatamente le sue condizioni hanno preoccupato i suoi fan. Interviene il figlio che polemizza con i giornalisti. Sono momenti di apprensione per l’attore, cabarettista e comico romano. Secondo le indiscrezioni, Pippo Franco, pseudonimo di Francesco Pippo, ha avuto un attacco ischemico transitorio- Tia. Le sue condizione sono sono al momento stabili. All’età di 81 anni, Pippo Franco ha una lunga carriera alle spalle. Padre di tre figli, ha fatto parte della compagnia di varietà Il Bagaglino. Come cantante, il suo nome è legato ad alcuni tormentoni come “Mi scappa la pipì papà” (1979) oppure “Che fico” (1982), sigla televisiva del Festival di ... Leggi su newstv (Di mercoledì 13 luglio 2022)al Policlinico Gemelli di Roma. Immediatamente le sue condizioni hanno preoccupato ifan. Interviene ilche polemizza con i giornalisti. Sono momenti di apprensione per l’attore, cabarettista e comico romano. Secondo le indiscrezioni,, pseudonimo di Francesco, ha avuto un attacco ischemico transitorio- Tia. Le sue condizione sono sono al momento stabili. All’età di 81 anni,ha una lunga carriera alle spalle. Padre di tre figli, ha fatto parte della compagnia di varietà Il Bagaglino. Come cantante, il suo nome è legato ad alcuni tormentoni come “Mi scappa la pipì papà” (1979) oppure “Che fico” (1982), sigla televisiva del Festival di ...

