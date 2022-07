“Ma…, da dove arriva l’acqua del rubinetto?” (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – 19-20-21 luglio 2022 Un progetto didattico in partnership tra Wilo Italia ed Idroscalo per illustrare ai più giovani il funzionamento del ciclo dell’acqua Milano, 13 Luglio 2022 – Appuntamento per il 19-20-21 luglio all’Idroscalo di Segrate con gli studenti delle scuole primarie e secondarie per illustrare il ciclo dell’acqua grazie al progetto , ideato dalla società Wilo Italia Srl, filiale italiana del gruppo multinazionale Wilo SE, presente in Italia da oltre 35 anni e leader mondiale nella produzione e lo sviluppo di pompe e sistemi di pompaggio per applicazioni civili ed industriali. Il progetto è realizzato con la collaborazione del Centro Studi Borgogna. L’iniziativa ha come obiettivo quello di sensibilizzare bambini ed adolescenti all’utilizzo consapevole dell’acqua, illustrandone il ciclo e l’importanza di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – 19-20-21 luglio 2022 Un progetto didattico in partnership tra Wilo Italia ed Idroscalo per illustrare ai più giovani il funzionamento del ciclo delMilano, 13 Luglio 2022 – Appuntamento per il 19-20-21 luglio all’Idroscalo di Segrate con gli studenti delle scuole primarie e secondarie per illustrare il ciclo delgrazie al progetto , ideato dalla società Wilo Italia Srl, filiale italiana del gruppo multinazionale Wilo SE, presente in Italia da oltre 35 anni e leader mondiale nella produzione e lo sviluppo di pompe e sistemi di pompaggio per applicazioni civili ed industriali. Il progetto è realizzato con la collaborazione del Centro Studi Borgogna. L’iniziativa ha come obiettivo quello di sensibilizzare bambini ed adolescenti all’utilizzo consapevole del, illustrandone il ciclo e l’importanza di ...

