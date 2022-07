Joao Pedro, nodo ingaggio: ecco quanto chiede al Fenerbahçe (Di mercoledì 13 luglio 2022) per trasferirsi in Turchia Joao Pedro ha tante richieste ma molte sono crollate di fronte alle sue pretese economiche. Il nodo dell’ingaggio è fondamentale per arrivare alla chiusura della trattativa tra le parti. Nicolò Schira riporta le cifre che il giocatore ha chiesto alla società turca. Sono 2.5 i milioni richiesti dalla punta al Fenerbahçe, la quale pretende che la durata del contratto sia di tre anni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) per trasferirsi in Turchiaha tante richieste ma molte sono crollate di fronte alle sue pretese economiche. Ildell’è fondamentale per arrivare alla chiusura della trattativa tra le parti. Nicolò Schira riporta le cifre che il giocatore ha chiesto alla società turca. Sono 2.5 i milioni richiesti dalla punta al, la quale pretende che la durata del contratto sia di tre anni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

